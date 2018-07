Jongen aangehouden na rondrijden met valse kentekenplaat

Het signalement van de verdachte werd via de portofoon aan verschillende eenheden doorgegeven. Een motoragent kwam de verdachte in de buurt van de Overaseweg tegen en kon hem aanhouden. Verder onderzoek wees uit dat de kentekenplaat vermoedelijk van diefstal afkomstig is. Ook was de jongen niet in het bezit van een geldig rijbewijs. De verdachte is op het politiebureau verhoord en daarna met een proces-verbaal op zak in vrijheid gesteld.