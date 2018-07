Weer man aangehouden na gewelddadige beroving

Uit het onderzoek is gebleken dat er sprake was van een beroving waarbij is geschoten. De vier daders zijn met de buit weggerend richting het centrum van de stad. De politie is nog steeds op zoek naar mensen, die meer over dit incident weten. Specifiek zoekt de politie twee vrouwen, die rond 22.20 uur in de buurt van de Vlooswijkstraat liepen. Ze droegen lange jurken of rokken. Ze kwamen uit de richting van de Vlooswijkstraat en renden op een gegeven moment over de Dwarsstraat weg. De politie vermoedt dat deze dames meer over de daders kunnen zeggen. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem: 0800-7000. Of in een vertrouwelijk gesprek met het Team Criminele Inlichtingen (079-3458 999). U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld bij uw contact met de politie zaaknummer: 2018152038.