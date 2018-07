Verdachte aangehouden na brand in loods

Afpakken is een instrument waarmee we de maatschappij kunnen ontdoen van ondermijning. Het draait binnen de georganiseerde criminaliteit allemaal om geld. Dit pakken we af. Misdaad mag niet lonen. Criminelen verdienen onder andere hun geld met de productie van en handel in drugs. Vaak gaan deze vormen van georganiseerde misdaad samen met grof geweld, bedreiging en intimidatie. Wil je als crimineel een beetje succesvol zijn, heb je de hulp van bonafide bedrijven nodig. De vermenging tussen de onder- en bovenwereld die zo ontstaat, dat is ondermijning. Door het deel ‘bovenwereld’ in ondermijning lijkt het allemaal bijna normaal. Om schade aan de structuren in onze maatschappij te herstellen zet de politie samen met het Openbaar Minister, de Belastingdienst, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum ( RIEC) en betrokken gemeenten alles op alles om ondermijning tegen te gaan.