Diverse overtredingen geconstateerd bij integrale controleactie bij afvalverwerkingsbedrijf

Het bedrijf werd tijdens de controleactie stilgelegd. Bij de actie zijn onder andere overtredingen gevonden op het gebied van milieu, veiligheid voor de werknemers, registratie en bouwvoorschriften.

Provincie Gelderland/Omgevingsdienst Achterhoek

Bij de controle is onder andere geconstateerd door de Omgevingsdienst Achterhoek die de inspectie verrichtte namens het bevoegd gezag provincie Gelderland dat de afvalopslag buiten hoger is dan wat volgens de vergunning is toegestaan. (4 meter in de vergunning, geschat wordt 7 meter) Er ligt ook te veel bedrijfsafval door elkaar. Dit moet binnen enkele weken conform de vergunning netjes in opslagvakken worden gelegd en op de juist hoogte. Daarnaast ligt er meer asbest dan is toegestaan. Geschat wordt twee keer zoveel en staan er accu’s opgeslagen waar dat niet mag. Geconstateerd werd bovendien dat er op plekken koelvloeistof weglekt. Deze twee laatste overtredingen moeten vandaag opgeruimd worden vanwege de aard van de overtreding. Hiervoor wordt bestuursdwang opgelegd.

Politie

Het milieuteam van de politie-eenheid Oost-Nederland deed het strafrechtelijke onderzoek en richt zich daarbij op loodaccu’s. Onderzocht wordt of er sprake is van overtreding van de wet Milieubeheer of valsheid in geschrifte. Er is onderzocht wat de herkomst is van de loodaccu’s en of het vervoer, de verwerking en opslag van deze accu’s volgens de geldende regels gebeurt. Daarnaast richt het onderzoek zich op afgifte van afval aan een niet-erkende ontvanger, het niet hebben van de juiste documenten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, onjuiste of geen registratie van bedrijfsafval en gevaarlijk afval. (Overtredingen van de wet Milieubeheer zijn Economische delicten.) Ten behoeve van dit onderzoek is vandaag de administratie van het bedrijf in beslag genomen en zijn diverse transporten gecontroleerd. Het politieonderzoek is nog niet afgerond.

Gemeente Oude IIsselstreek

Toezichthouders van de gemeente hebben een controle uitgevoerd aan de Kloosterstraat, buiten het bedrijfsterrein. Ook is een controle uitgevoerd op de locatie aan de Sinderenseweg 43 in Varsseveld. Er is geconstateerd dat het bedrijf de bermen aan de Kloosterstraat, die in eigendom zijn van de gemeente, gebruikt voor opslag. Ook is geconstateerd dat het bedrijf aan de achterzijde van de Kloosterstraat een stuk gemeentegrond in gebruik heeft genomen en daarop een erfafscheiding heeft gebouwd. De overige waarnemingen moeten nog worden getoetst aan de geldende regels, bijvoorbeeld aan het bestemmingsplan.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De ILT heeft gecontroleerd of de papieren voor het grensoverschrijdende afvaltransport in orde zijn en zoekt uit of de lading overeenkomt met de opgave vooraf.

Inspectie SZW

Inspectie SZW heeft gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest en gevaarlijke stoffen en de vraag of werknemers hier veilig mee kunnen werken. Ook is gekeken of er veilig met machines kan worden gewerkt. Asbest was er teveel aanwezig.

Vervolg

De komende weken zal er op worden toegezien dat de overtredingen beëindigd worden of er worden juridische maatregelen genomen waardoor overtredingen eindigen zoals het opleggen van een Last onder dwangsom. (LOD)

Informatie omgeving

Vanavond was er al eerder een informatiebijeenkomst gepland voor direct omwonenden. Deze bijeenkomst was gepland naar aanleiding van klachten. Burgemeester Otwin van Dijk en een vertegenwoordiger van de Omgevingsdienst Achterhoek praten de bewoners vanavond bij op hoofdlijnen over de actie. Zij zijn vanochtend ook op de hoogte gesteld.

Verloop van de dag

De diensten en overheden zijn tevreden over de samenwerking en coördinatie op de dag. De bevindingen komen overeen met de vermoedens die er waren op grond van onderzoek en klachten. Door gezamenlijk op te treden willen de diensten ook een signaal afgeven naar de afvalbranche. Afval produceren we zelf, iedere dag weer. Dit moet opgeruimd worden maar dit moeten binnen de geldende wet- en regelgeving. Het bedrijf heeft goed meegewerkt.

RIEC

De controle werd gehouden onder begeleiding van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Doel van het RIEC is een sterke weerbare overheid tegen ondermijning.