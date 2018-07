Zaken in Onder de Loep op 12 juli

Deze camerabeelden zijn ook op 12 juli rond 18:00 uur na de uitzending van Onder de Loep te zien op Gezocht & Vermist.

Almelo, twee brandstichtingen in korte tijd

1)Op vrijdagmorgen 29 juni rond 03.15 uur werd brand gesticht in een personenauto op de Dikkersweg. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een onbekende persoon met een jerrycan vloeistof over de auto gooit en deze aansteekt. Hierbij ontstaat een grote steekvlam waarbij de onbekende persoon mogelijk zelf ook gewond raakt. 2018286606

2)Ruim twee weken ervoor, op zondagmorgen 10 juni rond 7:10 uur, werd ook brand gesticht, in een bedrijfsbus. Dit was op de Plesmanweg, hemelsbreed zo’n 500 meter verderop. Ook hierbij werd gebruik gemaakt van een jerrycan met een brandbare vloeistof. Wie kent of herkent deze brandstichter(s) op de camerabeelden?

Hengelo, tweemaal inbraak in bestelbus

In de nacht van donderdag 22 op vrijdag 23 maart wordt er in de Drilscholtenstraat in Hengelo ingebroken in een bedrijfsbus. De nacht ervoor was dit ook al gebeurd. De eigenaar had daarom zijn busje in het licht van een lantaarnpaal en goed in het zicht van de camera van de buren gezet. Op de beelden, die in de uitzending worden getoond, is te zien hoe twee personen inbreken in de bedrijfsbus. Wie (her)kent hen?

2018124612

Diefstal portemonnee Oldenzaal

Op donderdag 31 mei doet een 20-jarige jongeman boodschappen bij een supermarkt aan de Burgemeester Wallerstraat . Als hij nadien op een bankje zit, ontdekt hij dat zijn portemonnee verdwenen is. Later blijkt dat een onbekende vrouw met de uit de portemonnee gestolen bankpas een aantal keren contactloos betaalt bij verschillende winkels. Wie kent of herkent deze onbekende vrouw op de camerabeelden?

2018244190

Dalfsen, natuurbranden

In het weekend van 7 en 8 juli moet de brandweer twee keer ingrijpen in het bos- en heidegebied aan de Dalmsholterweg. Zaterdag 7 juli krijgt de brandweer rond 21.15 uur een melding van een brand. Helaas gaat hierdoor een heideperceel van zo’n 150 bij 200 meter verloren. Op zondag 8 juli komt er om 21.00 uur weer een melding binnen van een brand. Ook in de week ervoor, op donderdagmiddag- en avond 28 en zaterdagmiddag 30 juni, zijn er drie kleinere branden geblust in hetzelfde gebied. In de uitzending verschillende vragen.

2018289260, 2018286368, 2018302419, 2018303925

