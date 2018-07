Bijna 100 bestuurders beboet voor gevaarlijk weggedrag

De politie controleerde dinsdag 10 en woensdag 11 juli tussen 13.00 en 20.30 uur op diverse wegen in Midden-Nederland. Meest in het oog sprong een bestuurder die zojuist aan de kant was gezet omdat hij met zijn mobiele telefoon bezig was tijdens het sturen. Na ontvangst van de bekeuring mocht hij weer verder, waarna hij de vrachtwagen van de politie inhaalde en opnieuw zijn telefoon in de hand bleek te hebben. Dit kwam hem te staan op een tweede bekeuring van 230 euro.