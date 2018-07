Politie zoekt getuigen en camerabeelden misdrijf Bosboomstraat

De recherche heeft een team samengesteld van zowel tactisch als forensisch rechercheurs en onderzoekt wat er precies is gebeurd. Zo worden er sporen onderzocht, getuigen gehoord en camerabeelden verzameld. De politie vraagt dan ook mensen die iets gezien hebben of andere informatie hebben die bij kan dragen aan het onderzoek zich te melden via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Als u in (de buurt van) de Bosboomstraat woont of bent geweest tussen dinsdagavond 10 juli 20.00 uur en woensdagochtend 11 juli 11.00 uur en u beschikt over camerabeelden, komen wij ook graag met u in contact. U kunt zich ook anoniem melden via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl .