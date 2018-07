Politie zoekt getuigen van mishandeling tijdens Rijnweek

Rond 0:30 uur kreeg de politie een melding van een conflict aan de Groeneweg in Rhenen. Toen de agenten arriveerden bleek dat er ruzie was ontstaan tussen twee groepen jongeren. Een 19-jarige jongen uit Woudenberg was daarbij gewond geraakt. De jongen is naar het ziekenhuis vervoerd voor behandeling.

Van het incident zijn veel omstanders getuige geweest. Mogelijk zijn er van het incident ook filmpjes gemaakt. De politie heeft al enkele omstanders gesproken maar wil graag meer getuigen spreken om het beeld over de toedracht compleet te maken. Contact opnemen kan via het telefoonnummer 0900-8844 of via het meldformulier op Politie.nl. Mocht u anoniem uw informatie willen delen dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 en via M-Online.