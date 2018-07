Update overleden vrouw Waldeckelaan

De politie zoekt getuigen van het misdrijf. Heeft u iets gezien of heeft u meer informatie die kan bijdragen aan het onderzoek, meld u dan bij de recherche via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Ook als u de man met de rode trui bent of als u weet wie dit is, vragen wij u dit te melden. Dit kan ook anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.