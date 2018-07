Getuigen van straatroof gezocht

De jongeman fietste met een vriend langs het speeltuintje toen hen om hulp werd gevraagd door twee jongens. Eén van de jongens vroeg of het slachtoffer met het lichtje in de bosjes wilde schijnen omdat zijn jas daar lag. De jongen vertrouwde dit niet en gaf aan dat de batterij van zijn telefoon leeg was. Dit geloofde de jongen die om hulp vroeg weer niet en deed een greep in de jaszakken van het slachtoffer. Daarna gaf de belager de Purmerender een vuistslag in het gezicht. De vriend van het slachtoffer werd op zijn beurt in de bosjes geduwd door de andere jongen. De twee vrienden konden zich echter uit de voeten maken en renden weg van hun belagers. De twee straatrovers werden niet meer gezien.



Van het duo is het volgende signalement bekend;



Jongen 1;

-Donkere huidskleur

-Ongeveer 1,85 meter

-Ongeveer 15 a 16 jaar

-Smal gezicht en postuur

-Zwarte kleding

-Zwarte pet met witte letters



Jongen 2;

- Donkere huidskleur

- Ongeveer 1,85 meter

- Ongeveer 15 a 16 jaar

- Gezet postuur en bol gezicht

- Zwarte kleding

- Zwarte pet met witte letters



Heeft u iets gezien dat met deze straatroof te maken kan hebben? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.



2018131976