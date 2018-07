Man rijdt in op agent

Politieagenten assisteerden handhavers van de gemeente Haarlemmermeer omdat een man niet wilde meewerken aan zijn staande houding. Eén van de agenten liep naar deze man, die in een auto zat, en vorderde zijn legitimatiebewijs. De man bleef weigeren en de agent waarschuwde hem dat hij dan zou worden aangehouden. Ook hier gaf de man geen gehoord aan, echter zag hij wel zijn kans schoon om weg te rijden. De agent die de man had aangesproken reageerde gelukkig alert en kon net op tijd wegspringen, anders zou zijn zeker geraakt zijn. Hierna ontstond er een achtervolging door diverse straten en de politie kon de man op de Noorderdreef klemrijden.



De man gaf zich alleen nog steeds niet over en weigerde mee te werken aan zijn aanhouding. Toen werd besloten het raampje van de bestuurderszijde in te slaan waarna de man in de boeien geslagen kon worden. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Er raakte niemand gewond, maar de agent heeft wel aangifte gedaan tegen de man.



2018131956