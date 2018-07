Tweetal aangehouden voor woningbraak

Rond 14.15 uur belde een oplettende getuige dat zij het duo verdacht rondom de woning zag lopen. De getuige had het tweetal weggejaagd en zag dat zij in een witte auto stapten. Daarna belde zij direct 112 en gaf het signalement van de twee en het type/merk auto door. Gealarmeerde agenten zagen op de Middenweg in Heerhugowaard een soortgelijk voertuig rijden en gaf deze een stopteken. Deze werd echter genegeerd, de snelheid werd opgevoerd en een achtervolging volgde. De bestuurder stopte in een doodlopende straat aan de Langeweide, stapte uit en sloeg op de vlucht. Agenten hadden de man echter al snel te pakken en werd aangehouden. De vrouw die nog in de auto zat, werd ook aangehouden. Het duo voldeed aan het opgegeven signalement van de getuige en werd overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.



2018131624