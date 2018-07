Wie zag zwarte Fiat 500 bij inbraak PC Hooftstraat (UPDATE)

Amsterdam - De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk een zwarte Fiat 500, waarvan het kenteken begint 92-SN, hebben gezien na een inbraak in een woning aan de PC Hooftstraat. Zij kunnen contact opnemen op 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem. Via het tipformulier kan men ook (dashcam)beelden ter beschikking stellen van de politie.