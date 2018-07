Drie mannen aangehouden voor woninginbraak

De verdachten vluchtten in eerste instantie in een auto, waarop de politie de achtervolging inzette. Vervolgens gingen de verdachten te voet verder. In de omgeving van de Mozartlaan werden de drie verdachten aangehouden, waarbij één van hen uit de sloot moest worden gehaald. Het gaat om mannen van 29, 21 en 19 jaar uit Den Haag.



Iets gezien of gehoord?

De politie Den Haag zoekt getuigen van de inbraak. Heeft u verdachte omstandigheden gezien in de omgeving van de Pisuissestraat wat mogelijk te maken heeft met deze inbraak? Of heeft u andere informatie over de inbraak? Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel met 0800-7000.