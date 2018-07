Politie zoekt getuigen mishandeling

Rond 19.00 uur kregen agenten de melding dat er een mishandeling had plaatsgevonden op de Renswoudelaan. Hierbij raakte een medewerker van de gemeente gewond.



Signalement verdachte

Het gaat om een blanke en kale man van ongeveer vijftig jaar oud. Hij droeg een zwart t-shirt.



Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met mensen die getuigen zijn geweest van de mishandeling. Mogelijk is de mishandeling door omstanders gefilmd. Die beelden kunnen van belang zijn in het onderzoek en wil de politie graag hebben. Weet u wie de verdachte is, hebt u meer informatie of beelden van de mishandeling? Neem dan contact op met de politie Zuiderpark via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



Geweld tegen politiemensen of medewerkers met een publieke taak

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen of medewerkers met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd.