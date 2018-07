Politie zoekt getuigen vernieling auto

Een onbekende dader sloeg rond 01.00 uur op het Penningkruid de ruiten van deze auto in en vernielde de motorkap. De politie spreekt van een gerichte actie, mede doordat de dader donker gekleed was en een bivakmuts droeg.



Signalement verdachte

Het gaat om een man met een smal postuur, die tussen de 1.60 en 1.70 meter lang is.



Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van deze vernieling. Mogelijk heeft u in de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 juli tussen 0.45 en 01.15 uur verdachte personen gezien in of rondom de wijk Weideveld? Omdat de dader(s) mogelijk eerder al een verkenning hebben uitgevoerd, vraagt de politie ook of mensen in deze wijk eerder verdachte personen hebben gezien die aandacht hadden voor deze auto. Als u meer informatie heeft, kunt u contact opnemen met de politie Gouda via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.