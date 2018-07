Snelle aanhouding na overval Groene Hilledijk

Donderdagavond rond 18.00 uur kwam de overvaller de dameskledingwinkel binnen en eiste geld. De eigenaar pikte dit niet, en werkte de man de zaak uit. Buiten kwam hem dat duur te staan, want hij kreeg er van langs met een mes. Met meerdere steekwonden is hij overgebracht naar het ziekenhuis. Gelukkig is hij buiten levensgevaar. De overvaller ging er zonder buit vandoor, maar door de oplettendheid van scherpe getuigen, die ook de politie belden, konden politiemensen de 19-jarige overvaller op de Polderstraat in de boeien slaan. De man uit Rotterdam zit vast.

Getuigen nog steeds welkom

Heeft u vanavond iets gezien of gehoord dat te maken heeft met deze overval, maar heeft u nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844. Of als u liever anoniem blijft, met 0800-7000.