Dronken man aangehouden voor inbraak

Politieagenten werden op donderdag 12 juli rond 0.30 uur door de meldkamer naar Klundert gedirigeerd. Een dronken man zou op de Pelikaan voor overlast zorgen. Agenten spraken met omstanders en een van hen zei glasgerinkel gehoord te hebben bij een van de huizen. De agenten besloten een kijkje te nemen bij het huis. Ze troffen bij een deur aan de achterkant van het huis een ingeslagen ruit aan. Ook zagen ze spullen liggen die zo waren weggelegd dat iemand ze vermoedelijk had willen meenemen. De achtertuin werd doorzocht en in de bosjes bleek een man te zitten. Hij is direct aangehouden als verdachte van de inbraak. De bewoner heeft aangifte gedaan.