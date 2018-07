Kleine kwekerij en groot geldbedrag

Op woensdag 11 juli 2018 om 17.30 uur was de wijkagent van de Reeshof op pad met twee gemeenteambtenaren. Het doel was om bij een woning aan de Mantingestraat een bestuursrechtelijke controle uit te voeren. In die woning stonden zoveel mensen ingeschreven dat het vermoeden bestond dat er zonder vergunning kamers verhuurd werden. De bewonder opende de voordeur en een onderzoek werd ingesteld. Op zolder trof de agent een volledig ingerichte kweektent aan met 19 planten. Ook waren er aanwijzingen van eerdere oogsten. De bestuursrechtelijk controle wijzigde op dat moment in een strafrechtelijk onderzoek en de woning werd verder doorzocht. In een kast werd 16.000 euro gevonden. De bewoner is aangehouden verdacht van het kweken van hennep en het witwassen van crimineel geld.