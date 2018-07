Verdachte van overval snel opgepakt

De melder, een personeelslid van de supermarkt, deed aangifte. Hij stond bij een kassa toen een man de winkel in kwam. Die man kocht wat en rekende dat af. Toen de kassa open was legde hij een briefje op de toonbank waaruit bleek dat hij geld wilde. Op dat moment liet hij ook een vuurwapen zien en richtte dat op de aangever. Die deed geld in een zak waarna de overvaller verdween.