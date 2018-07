Vuurwapen, sabel en amfetamine in auto

De verdachten werden ter controle aan de kant gezet. Ze reden namelijk in een huurauto van een bedrijf dat bij de politie bekend staat als een bedrijf dat de auto vaak verhuurd voor criminele activiteiten. Allebei de mannen konden zich niet legitimeren. Daarop werd besloten ze te fouilleren om hun identiteit vast te stellen. De 29-jarige Bergse bijrijder bleek amfetamine op zak te hebben. Daarop werd besloten om de auto verder te doorzoeken. In de auto werd een doorgeladen vuurwapen gevonden. Hierop is ook de 24-jarige Bergse bestuurder opgepakt voor verboden wapenbezit. De auto is in beslag genomen en op het politiebureau uitgebreid doorzocht. Er bleek ook nog een sabel in het voertuig te liggen. Deze is in beslag genomen.