Tweetal aangehouden en voorgeleid voor mogelijke betrokkenheid bij brand AVANS

Het onderzoek naar de vermoedelijke brandstichting wordt voortgezet. Heeft u afgelopen zondag iets bijzonders gezien nabij het gebouw van Avans Hogeschool aan de Parallelweg (oude Post.nl gebouw) dan vraagt politie en justitie of u contact wilt opnemen met de recherche in Den Bosch via telefoonnummer 0900-8844 of via het tipformulier op politie.nl. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.