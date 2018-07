Vermoedelijke brandstofdief opgepakt

Een agent in een onopvallende dienstauto zag de auto van het tweetal zonder verlichting vanaf de Bayeuxlaan de Boutenslaan oprijden en reed achter het voertuig aan. De verlichting van de auto ging aan en als snel verhoogde de bestuurder zijn snelheid. De auto reed met hoge snelheid over diverse straten en stak onder andere zonder snelheid te minderen een kruising over. De politieauto reed op enkele tientallen meters achter de auto, maar kwam verder achterop te liggen toen de collega voor diezelfde kruising wel de nodige voorzichtigheid in acht nam. Kort daarna, op de hoek van de Donizettilaan-Mendelssohnlaan-Cherubinilaan, raakte het vluchtende voertuig in een slip en kwam het tegen een boom tot stilstand. De bestuurder ging er direct via brandgangen vandoor en kon niet meer worden achterhaald. De passagier was gewond geraakt en voor hem kwam een ambulance die hem naar het ziekenhuis vervoerde. In verband met de objectiviteit doen verkeersspecialisten uit een andere politie-eenheid onderzoek naar het ongeval, waarbij de vluchtende auto tegen de boom crashte.