Getuigen gezocht straatroof Willaertstraat

De drie jongens van 18 en 19 jaar bevonden zich ter hoogte van Basisschool de Wegwijzer toen zij werden bedreigd door een man met een vuurwapen. In gebroken Engels zei hij de jongens hun telefoon en persoonlijke bezittingen af te geven. Vervolgens is hij er vandoor gegaan richting de kruising met het Vedelaarpad. Doordat de telefoon van één van de slachtoffers de locatie aangaf, konden de spullen niet veel later terug gevonden worden ter hoogte van de tennisbaan op de Bosstraat. Vermoedelijk heeft de dader de spullen daar verstopt.



Signalement

Tot op heden ontbreekt elk spoor van de dader en kunnen wij uw hulp goed gebruiken. De verdachte is een man met een blanke huidskleur van 1.80-1.85 meter lang. Hij heeft een slank postuur en droeg een blauwe spijkerbroek met een lichtgrijs vest met een capuchon. Vermoedelijk droeg hij een bandana om zijn nek.



Heeft u iets gezien?

De politie zoekt getuigen die meer informatie hebben over deze straatroof. Bevond u zich op genoemd tijdstip bijvoorbeeld op de Willaertstraat en zag u het slachtoffer of de daders wellicht op de route tussen de Willaertstraat en de Bosstraat? Of heeft u wellicht camera’s waarop de dader zichtbaar is? Dan kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Neem contact op met de politie in Soest via tel. 0900-8844 of ons online tipformulier.