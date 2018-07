Getuigen gezocht zware mishandeling

Rond 19.45 uur werd het slachtoffer door de man aangesproken. Deze man wilde geld hebben van het slachtoffer, echter weigerde hij dit. De man was niet blij met deze weigering en sloeg het slachtoffer op zijn kin. Na de klap, vluchtte de man in onbekende richting. Ongeveer een halfuur later wilde het slachtoffer met zijn auto wegrijden en bemerkte dat de banden waren lek gestoken. Het slachtoffer sprak zijn belager aan, hij wist waar hij zich bevond, en werd vervolgens bedreigd met een groot mes. De man maakte enkele steekbewegingen en het slachtoffer is toen weggerend en belde de politie. De politie hield de man aan en werd overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

De politie doet onderzoek naar deze mishandeling, bedreiging én vernieling en vraagt getuigen die iets gezien of gehoord hebben, zich te melden via 0900-8844. Maar ook mensen die andere informatie hebben dat voor belang kan zijn voor dit onderzoek, worden verzocht te bellen met de politie. Anoniem kan ook via 0800-7000.

2018131116