Personeel verpleeghuis vraagt hulp agenten voor agressieve bewoner

De keuze voor het inzetten van een stroomstootwapen is er niet een die door de agenten direct bij binnenkomst wordt gemaakt. De agenten probeerden op de man in te praten, maar die was op dat moment bezig een raam te vernielen met een stuk metaal met scherpe uiteinden en weigerde daarmee te stoppen. Hij bloedde aan beide handen en had al een televisie en een bloempot vernield. De kans dat de man ernstiger gewond zou raken zodra de ruit het zou begeven was zeer aannemelijk.



Het low-profile benaderen van de man door de agenten had niet het gewenste effect. Een fysieke confrontatie zou niet de-escalerend werken en een wapenstok of inzet van de hond zou veel meer letsel berokkenen. Pepperspray gebruiken was gezien de leeftijd van de man geen wettelijke optie. Hierop werd besloten het stroomstootwapen in te zetten. Een middel wat na inzet geen letsel geeft en waarvoor geen leeftijdsgrens is.



De man werd gewaarschuwd dat de taser tegen hem gebruikt zou gaan worden, maar ging door met het vernielen van het raam. De man zei dat niet te zullen doen. De agent met het stroomstootwapen instrueerde zijn collega’s om de man op te vangen zodra hij getaserd was en zo geschiedde. De collega’s vingen de man op, legden hem op de grond en boeiden hem. Een aanwezige arts en gewaarschuwd ambulancepersoneel hebben de man daarna onderzocht. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De familie is ter plekke ingelicht door een arts. In de afgelopen dagen zijn er vervolggesprekken geweest en die zullen ook de komende dagen worden voortgezet tussen de familie, instelling en politie.