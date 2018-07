Man aangehouden voor brandstichtingen

Naar aanleiding van meerdere natuurbranden de afgelopen weken op Landgoed Rechteren werden er diverse maatregelen getroffen om verdere branden te voorkomen en startte de politie een onderzoek naar de oorzaak van de branden. Dit onderzoek leidde naar de 38-jarige verdachte.



Ondanks de aanhouding van de verdachte loopt het onderzoek naar de branden nog door. Mochten er nog getuigen zijn die op 28 of 30 juni of in het weekend van 7 en 8 juli op Landgoed Rechteren iets gezien hebben dat met de branden te maken kan hebben, en die hierover nog niet met de politie gesproken hebben, dan vragen wij hen contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844.



Naar aanleiding van de aanhouding is besloten de afsluiting van Landgoed Rechteren op te heffen. In verband met de aanhoudende droogte blijft er wel, net als in andere natuurgebieden, verscherpt toezicht in het gebied gelden.