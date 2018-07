Auto’s gestolen bij autobedrijf in Enschede

Toen agenten bij het bedrijf aankwamen, bleek dat er niet twee, maar drie auto’s gestolen waren. Waarschijnlijk waren de dieven niet van plan het daar bij te laten. Uit de kantoorruimte hadden ze verschillende sleutels gehaald en bij de bijbehorende auto klaargelegd om mee te vertrekken. Mogelijk heeft de alerte buurtbewoner erger weten te voorkomen door de politie te bellen, want de dieven zijn daarna niet meer bij het bedrijf gezien.

De politie onderzoekt deze diefstal en vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben zich te melden. Als u een van de gestolen auto’s ziet, neem dan contact op. Het gaat om de volgende auto’s:

Witte Nissan Note (2104) met kenteken 7-ZGH-84

Grijze Nissan Primera (2004) met kenteken 35-PN-NG

Grijze Ford Focus (2004) met kenteken 70-PJ-HP

Ook als u camera’s heeft en op de beelden iets te zien is van de inbraak, de inbrekers of de gestolen auto’s dan komt de politie graag met u in contact. Dat kan via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Beelden uploaden kan ook via dit formulier.

2018311506 MB