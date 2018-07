Nadere berichtgeving Bosboomstraat - Ook specifieke getuigen gezocht!

Het onderzoek naar de dood van een vrouw in een woning aan de Bosboomstraat op woensdagochtend 11 juli is in volle gang. Een 31-jarige verdachte uit Nieuwegein, die later die dag werd aangehouden is vandaag voorgeleid voor de rechter-commissaris. Deze bepaalde dat de verdachte langer vast blijft zitten. De man zit in alle beperkingen, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben. Het rechercheteam leest in de media dat er mogelijk ook mensen zijn die die bewuste dag de verdachte in de omgeving van de Bosboomstraat hebben gezien. Deze specifieke getuige/ getuigen hebben zich echter nog niet gemeld bij de politie. De recherche roept deze getuigen op hun informatie ook met het onderzoeksteam te delen.

Eerder verschenen getuigenoproep