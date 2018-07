Aanhouding in onderzoek liquidatie Goran Tasić na samenwerking met Servische politie

Amsterdam - De politie heeft donderdag 12 juli een eerste aanhouding verricht in het onderzoek naar de in Amsterdam Slotervaart doodgeschoten Goran Tasić. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Tasić is een 44-jarige Serviër. Hij werd in België aangehouden en is vrijdag 13 juli 2018 voorgeleid aan de rechter-commissaris die hem in bewaring heeft gesteld.