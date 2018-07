Drie gewonden bij poging liquidatie

Amsterdam - Donderdagavond 12 juli 2018 zijn drie mannen gewond geraakt bij een schietincident in een horecagelegenheid aan de Dusartstraat nabij de Ceintuurbaan. De schutter is voortvluchtig, het onderzoeksteam zoekt getuigen. Een man kwam rond 18.50 uur de zaak binnenlopen en schoot meerdere keren in de richting van een aantal mannen die bij elkaar zaten. Een van hen werd meerdere keren in zijn borst geraakt en raakte levensgevaarlijk gewond. Een van de slachtoffers werd in zijn been geraakt en een ander in zijn arm. De schutter stapte in een witte bestelauto en reed onmiddellijk weg.