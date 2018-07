Politie zoekt getuigen van steekincident in Hilversumstraat

De steekpartij vindt plaats op straat, waarbij het slachtoffer meerdere malen wordt gestoken. De dader is vooralsnog voortvluchtig. Ook het steekwapen is nog niet aangetroffen. De toedracht is onderwerp van onderzoek. Tevens wil de recherche graag weten wat zich in de momenten direct voorafgaand aan de steekpartij heeft afgespeeld.



Heeft u informatie voor de recherche? Neem dan contact op via 0900-8844.