Nieuw politievaartuig voor Westland en Midden-Delfland

De burgemeesters verklaren zich unaniem blij met de komst van deze nieuwe politieboot. ‘Goed om te zien dat de politie nu ook weer te water goed zichtbaar aanwezig is om in Midden-Delfland en het Westland waakzaam en dienstbaar te zijn’, vindt burgemeester Rodenburg van Midden-Delfland. ‘Het Westlandse waternetwerk is mooi en uitgebreid en trekt vele recreanten’, vult burgemeester Van Ardenne-van der Hoeven van Westland aan. ’Wij vinden het belangrijk dat zij veilig en zonder overlast kunnen genieten. Dat de politie nu vanaf het water een oogje in het zeil kan houden, draagt hier aan bij.’