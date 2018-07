Openingstijden politiebureaus gewijzigd

Alle wijkteams en veel wijkagenten uit de politie-eenheid Den Haag zijn daarnaast actief op social media. Via twitter, facebook of instagram kunt u bijvoorbeeld eenvoudig in contact komen met uw wijkagent. Ook treft u politiemensen steeds vaker op andere plekken in de wijk, waar u op een laagdrempelige manier agenten kunt aanspreken. Via ‘Koffie met een cop’ kunt u op meerdere locaties in de eenheid in gesprek gaan met een wijkagent. Of via ‘rent a cop’ kunt u aangeven waar u vindt dat de politie in uw wijk aandacht aan moet besteden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de socialmedia-accounts van de deelnemende agenten of teams.