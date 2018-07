Politie zoekt getuigen steekincident

Rond 19.10 uur kregen agenten de melding dat er een steekincident had plaatsgevonden op straat in Het Oord. Hierbij raakte een 27-jarige man uit Den Haag gewond.



Signalement verdachte

Het gaat om een jonge blanke man. Hij droeg een korte broek, een grijs vest en een Gucci-pet. Hij had witte oordoppen in en maakte gebruik van een fiets.



Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien hebben wat met dit steekincident te maken heeft of die hier meer informatie over hebben. Neem dan contact op met de districtsrecherche in Den Haag via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.