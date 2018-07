Nederlandse agenten in Gent

De Gentse Feesten, het jaarlijks weerkerend tiendaags feest in de Gentse binnenstad, start vandaag. De Gentse politie doen er alles aan om alles zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, maar dat doen ze niet alleen. Ook dit jaar krijgen ze de steun van collega’s uit Nederlanders. Dit wordt mogelijk gemaakt door het Benelux-politieverdrag uit 2004.

Voor de zevende keer ondersteunen Nederlandse politiemensen het Gentse politiekorps. De feesten trekken namelijk heel wat Nederlandse bezoekers. In totaal zullen 4 Nederlandse collega's tien dagen lang het Gentse politiekorps versterken. Ze voeren - samen met hun Gentse collega's - vooral taken van "onthaalpolitie" uit: ze lopen patrouille, stellen overlast en criminaliteit vast, verstrekken informatie, enz. in de feestenzone.

De Nederlandse collega's maken vooral de Nederlandse bezoekers wegwijs tijdens de Gentse Feesten en dragen hierbij hun regulier uniform, zodat ze herkenbaar en makkelijk aanspreekbaar zijn voor hun landgenoten.