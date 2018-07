Plofkraak op geldautomaat Roosendaal

Mocht u rond voornoemd tijdstip iets verdachts hebben gezien in de buurt van de geldautomaat of de huisartsenpraktijk, of getuige zijn geweest van de plofkraak, en u hebt nog niet met agenten gesproken, dan verzoekt de politie u om uw informatie te delen met hen. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-1220 7006). Wanneer u niet met de politie wilt praten dan kunt u uw informatie ook doorgeven via Meld Misdaad Anoniem. (Dat kan via de website: www.meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch 0800-7000)