Tilburger aangehouden voor dealen in drugs en bezit stiletto

Een alerte medewerkster van Cameratoezicht zag rond 22.30 uur op een van de beeldschermen dat op de Burgemeester Brokxlaan een vermoedelijke drugstransactie plaats vond. Ze zag dat een man gekleed in een donkere jas met een capuchon op een zakje met wit poeder aan een andere persoon afgaf en daarvoor geld ontving. Agenten controleerden de bedoelde persoon en troffen bij hem in een heuptasje drugs aan. In zijn broekzak had hij een stiletto. Hierop is hij aangehouden en vastgezet.