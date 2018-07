Getuigen gezocht van steekincident

Politie heeft twee verdachten aangehouden. Deze 17-jarige jongedame en 24-jarige man zitten momenteel nog vast en worden gehoord. Het onderzoek naar de toedracht van de vechtpartij loopt. Daarvoor zijn camerabeelden veilig gesteld en worden getuigen gehoord. De politie wil graag weten wat er zich in de momenten direct voorafgaand aan én tijdens de vechtpartij heeft afgespeeld.



Heeft u informatie die mogelijk relevant kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844 of geef anoniem informatie door via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.