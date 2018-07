Wie weet waar de vermiste John Michael Power is?

Een aanknopingspunt dat de politie momenteel onderzoekt is of de vermiste wellicht een busreis heeft gemaakt vanuit Maastricht naar Berlijn. De politie probeert via de organisatie FlixBus te achterhalen of en zo, ja in welke bus John Power is gestapt op zaterdag 9 juni in Maastricht. Daarnaast doet de politie een dringende oproep aan het publiek om informatie te delen over deze vermissing en hoopt zo meer duidelijkheid te krijgen over de verblijfplaats van John.

Vermist

Vermiste werd op zaterdag 9 juni 2018, omstreeks 03.30 uur, voor het laatst gezien door vrienden op zijn thuisadres aan de Gubbelstraat in Maastricht. De politie houdt rekening met een vrijwillig vertrek. John Power gaf die zaterdag aan dat hij naar Berlijn zou gaan en enkele dagen later terug naar huis in Maastricht zou komen. Sindsdien is er geen contact meer met hem geweest en ontbreekt ieder spoor van de twintigjarige man.

Onderzoek

De politie blijft investeren om in contact te komen met de vermiste. De vermiste man staat internationaal gesignaleerd en er is ook samenwerking met de Ierse en Duitse politie om meer duidelijkheid te krijgen over zijn situatie en verblijfplaats. Ook is er contact met de familie van John. Zijn vader heeft afgelopen weekend vanuit Ierland zelf een bezoek gebracht aan Berlijn om te zoeken naar zijn zoon. Daarnaast is er in een eerdere fase ook via sociale media door de politie een oproep gedaan en zijn diverse getuigen gehoord over de vermissing.

Mogelijke busreis naar Berlijn

In het lopende onderzoek richt de politie zich nu op de mogelijke busreis naar Berlijn. John zou gebruik hebben gemaakt van de diensten van de FlixBus. Dit is een Europese busdienst die dagelijks grote en middelgrote steden met elkaar verbindt. Ook vanuit Maastricht is er de mogelijkheid om naar Berlijn te reizen, al dan niet met een tussenstop in de Duitse steden Dortmund, Duisburg, Mönchengladbach of Frankfurt.

De bushalte van FlixBus ligt aan de Meerssenerweg bij het Station Maastricht. Deze straat ligt aan de achterkant van het stationsgebouw, dus niet bij de uitgang richting het centrum van de stad. Wellicht dat iemand John Michael hier in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 juni heeft gezien rond het tijdstip van 04.30 uur dat hij de bus zou hebben genomen.

Tussenstop(s) en uitstappen

Rond het tijdstip van 04.30 uur vertrekken er meerdere bussen in de richting van Duitsland. Deze maken tussenstops van enkele uren op diverse locaties, meestal bij het centrale station in de buurt. Uit onderzoek kan niet worden uitgesloten dat de vermiste ook hier de Flixbus kan hebben verlaten. Het gaat dan om tussenstops op de volgende locaties:

station Mönchengladbach (05.50 – 10.00 uur),

station Dortmund (08.40 – 11.40 uur),

station Frankfurt (14.00 – 15.00 uur),

Mogelijk kunnen medereizigers van de buslijn informatie geven of John Michael in Berlijn op het centrale station bij aankomst op zaterdag uit de bus is gestapt.

Elk detail kan helpen in het onderzoek naar de verblijfplaats van de vermiste. Twijfel niet en deel direct uw informatie met de politie via 0900 8844.

Vragen

Wie weet waar de vermiste John Michael momenteel is of verblijft?

Wie kan meer vertellen of hij in de FlixBus zat op 9 juni? En of hij in Berlijn of elders is uitgestapt?

Wie heeft de vermiste nog ergens gezien sindsdien?

Signalement vermiste

Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844.

Naam: John Michael Power

Geboortedatum: 19-01-1998

Huidige leeftijd: 20 jaar

Lengte: 185 - 190 cm

Haarkleur: Bruin

Oogkleur: Groen

Geslacht: Man