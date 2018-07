Politie onderzoekt plofkraak geldautomaat

In de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 juli tegen 03.00 uur werd de omgeving van de Statenweg in Emmen opgeschrikt door een enorme knal. Het bleek te gaan om een plofkraak bij de geldautomaat. Na een veiligheidsscan door een van onze explosievenverkenners is een forensisch onderzoek gestart. In de loop van de ochtend gaan we bezig met een buurtonderzoek. Het is nog niet bekend of er iets is buit gemaakt. De geldautomaat en de directe omgeving liep zware schade op. Het zelfde geldt voor een aantal auto's op de parkeerplaats van het winkelcentrum. De politie vraagt getuigen die iets hebben gezien voor of na de kraak, om dit aan ons te laten weten. Mensen die informatie hebben kunnen contact opnemen met ons algemene nummer 0900 8844.