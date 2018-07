Dodelijk ongeval

Vrijdagmiddag 13 juli rond 16.30 uur rijdt een 34-jarige man uit Hollands Kroon over de N302 tussen Enkhuizen en Lelystad. Door nog onbekende reden komt hij op de verkeerde weghelft terecht en komt vol in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De hulpdiensten ambulance, brandweer en politie rukken meteen uit. Helaas mocht de hulpverlening voor de automobilist niet meer baten, hij overlijdt ter plekke.

De chauffeur van de vrachtwagen, een 49-jarige man uit Drechterland, is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De Markerwaarddijk was enige tijd afgesloten voor het politieonderzoek en bergingswerkzaamheden. Aan het eind van de avond werd de weg weer vrijgegeven. Het onderzoek naar de toedracht is nog niet afgerond.