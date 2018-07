Ter plaatse bleek meerdere malen geschoten te zijn met een vuurwapen op een woning. Ook een tweede woning en twee geparkeerd staande auto’s werden geraakt. Bij het schietincident ontstond alleen materiele schade. Er raakte niemand gewond.

De politie stelt een (forensisch) onderzoek in naar het schietincident en de aanleiding daartoe.

De politie verzoek getuigen of mensen met informatie over het voorval om zich te melden bij de politie in Hoorn. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2018133811