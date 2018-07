Politie zoekt getuigen en slachtoffers aanvaring

Omstreeks 18.10 uur vond, achter het Centraal Station in Amsterdam, een aanvaring plaats tussen een rondvaartboot en een partyschip. Bij de aanvaring is in eerste instantie geen politie ter plaatse geweest, maar vielen wel gewonden. Hierna is het rondvaartschip doorgevaren en heeft het slachtoffers afgezet in het Open Havenfront, bij de Prins Hendrikkade.

De politie komt graag in contact met getuigen of slachtoffers. Zij kunnen bellen met het onderzoeksteam van team Water/Havens via 0900-8844.