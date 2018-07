Politie doet onderzoek naar schietincident Rotterdam

Rotterdam - Bij het schietincident op de Grote Visserijstraat in Rotterdam is op 13 juli rond 20.45 uur een 22-jarige Rotterdammer gewond geraakt. Agenten troffen hem in een auto aan met een schotwond in zijn been. De man bloedde hevig en is naar het ziekenhuis vervoerd. Hij was verminderd aanspreekbaar. Er zijn geen aanhoudingen verricht.