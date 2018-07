Politie Rotterdam houdt mannen aan na zware mishandeling

Een 25-jarige man uit Breda werd het hardst geraakt. Hij werd tegen de grond gewerkt en werd tegen zijn hoofd geschopt. Het slachtoffer was in gezelschap van een 23-jarige Rotterdammer die de kopschopper wilde stoppen en tussenbeide sprong, maar hij kreeg een klap in zijn gezicht.



Minuten

De daders renden snel weg, maar kwamen niet ver. De mishandeling werd namelijk door medewerkers van Cameratoezicht gezien en binnen enkele seconden werden de beelden doorgezet naar de politie, die direct actie ondernam. Agenten hadden binnen een paar minuten de vermoedelijke daders al in de kladden. De verdachten zitten vast.