Aangehouden na openlijke geweldpleging

Wat er toen gebeurde is niet helemaal duidelijk en wordt nog onderzocht, maar een ogenblik later zagen agenten dat hij een man, die al op de grond lag, sloeg en schopte. De 27-jarige man is door hen aangehouden. Volgens de verklaring van het 20-jarige slachtoffer had ook de maat (23 jaar en afkomstig uit Goes) van de aangehouden verdachte met de mishandeling te maken. Deze zou hem zonder reden bij de keel hebben gegrepen. Ook hij is aangehouden door de politie. Dat ging met nogal wat verzet en ook omstanders kwamen zich met de aanhouding bemoeien. Door de politie werd een diensthond ingezet om omstanders op afstand te houden. Een van de agenten raakte gewond bij de aanhouding. Een omstander kreeg een tik met een wapenstok.

Beide verdachten zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. Ook daar bleven zij recalcitrant. Ze wilden nergens aan meewerken en beledigden een hulpofficier van justitie. De mannen zitten nog vast en worden zaterdag gehoord.