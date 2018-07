Drie arrestaties na winkeldiefstal

Een medewerkster van de kledingwinkel op de Halstraat deed aangifte. Ze zag terwijl ze achter in de zaak was dat iemand snel de winkel in- en uitliep. Ze liep richting de uitgang en hoorde een vrouw schreeuwen dat er iets was gestolen. De getuige wees naar drie mannen die richting de Houtmarktpassage liepen. Ze achterhaalde het drietal en sprak hen aan. Een van hen overhandigde daarop een uit haar winkel gestolen T-shirt. Een collega winkelier maakte nog een foto van het drietal waarna de politie werd gewaarschuwd. Agenten zagen de drie bedoelde mannen lopen op de Ginnekenstraat. Een van hen had in zijn kleding nog twee hemdjes met prijskaartjes vermoedelijk zijn die gestolen in een outletwinkel in de Houtmarktpassage. Volgens een getuige heeft een van de mannen op de weekmarkt nog geprobeerd een bloemkool te stelen, maar werd hij daarbij betrapt waarna hij de groente teruglegde. De 37-jarige Poolse man stond gesignaleerd in het opsporingsregister omdat hij uit Nederland verwijderd kan worden. Het trio is in verzekering gesteld Ieders aandeel in de winkeldiefstallen wordt door de recherche onderzocht.