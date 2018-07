Getuige zet politie op het spoor van straatrovers

Een 19-jarige Tilburger zat vrijdagavond achter het stuur in zijn auto met naast hem een 17-jarige vriend op de Mgr Zwijsenstraat in Kaatsheuvel. Plotseling werd het linkervoorportier door twee knapen open getrokken. De bestuurder kreeg klappen op zijn hoofd en werd bedreigd met een mes. Een man die getuige was van de beroving zette de achtervolging in en wist een van de straatrovers op de Koningin Emmastraat te achterhalen. Een 15-jarige Waalwijkse jongen werd rond 21.20 uur eveneens aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid.