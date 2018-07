Jongen gaat tekeer tegen vuilnisbak

Toen de agenten hen vroegen om de kliko weer netjes rechtop te zetten en de rotzooi op te ruimen die zij hadden gemaakt ging de eerste man helemaal door het lint. Hij schopte en sloeg naar de vuilcontainer en riep allerlei scheldwoorden. De andere jongen probeerde hem in bedwang te houden, maar daar was de eerste niet van gediend en beide raakten vervolgens met elkaar in gevecht.

De twee (allebei 18 en afkomstig uit Etten-Leur) zijn aangehouden door de agenten wegens het verstoren van de openbare orde. Zij zijn meegenomen naar het bureau en hebben allebei een proces-verbaal gekregen. Tegen 04.30 uur mochten ze het bureau weer verlaten.